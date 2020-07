NDR 1 Niedersachsen

Sedelsberg: Mann verletzt Frau mit Messer schwer

Eine 66-jährige Frau ist in Sedelsberg im Landkreis Cloppenburg offenbar von ihrem Ex-Ehemann auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Sie kam in eine Klinik. Der tatverdächtige 69-jährige Mann wurde kurze Zeit später tot in seiner Wohnung gefunden. Er hatte sich offenbar selbst getötet. Die Polizei ermittelt.

