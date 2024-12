Stand: 17.12.2024 16:05 Uhr Sechs Verletzte nach missglücktem Überholmanöver auf der A28

Bei einem Unfall auf der A28 sind am Sonntagabend sechs Menschen leicht verletzt worden. Ein Mann fuhr laut Polizei Richtung Leer und wollte nach dem Überholen wieder einscheren. Dabei habe er ein vor ihm fahrendes Auto übersehen und sei aufgefahren, so die Polizei. Durch den Aufprall wurden laut Polizei sechs Insassen der Autos leicht verletzt. Die Feuerwehren aus Holtland und Brinkum sowie der Rettungsdienst waren mit mehreren Wagen im Einsatz. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch eine Spezialfirma beseitigt, die beiden am Unfall beteiligten Autos wurden abgeschleppt. Der Hauptfahrstreifen der A28 war währenddessen gesperrt.

