Stand: 04.09.2019 18:00 Uhr

Sechs Verletzte bei Kutschenunfall vor Neuwerk

Vor der Insel Neuwerk im Wattenmeer vor Cuxhaven hat es am Mittwoch einen schweren Unfall mit einer Pferdekutsche gegeben. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, kippte der vollbesetzte Wattwagen aus bisher noch ungeklärten Gründen um. Sechs Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die Insassen erlitten nach Angaben der Feuerwehrleitstelle in Cuxhaven vor allem Prellungen. Alle Verletzten wurden laut Wasserschutzpolizei Hamburg zunächst nach Cuxhaven und dann in ein Bremerhavener Krankenhaus gebracht. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot am Sahlenburger Strand. Dort war der Wattwagen zu seiner Fahrt nach Neuwerk gestartet.

Pferd scheut bei Rettungsbake 7

Auf dem rund neun Kilometer langen Weg über den Meeresgrund nach Neuwerk kam es an der Rettungsbake 7 zu dem Unfall. Dabei soll ein Pferd gescheut haben, der Wattwagen kippte daraufhin um. Nachdem die Verletzten versorgt waren, wurde der Wattwagen von einem Trecker zurück nach Cuxhaven-Sahlenburg gezogen und von der Wasserschutzpolizei sichergestellt. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber musste nicht landen, weil die beiden Schwerverletzten mit einem Unimog zurück nach Sahlenburg gebracht und die vier leichter Verletzten mit Wattwagen zurück an den Strand kehren konnten.

