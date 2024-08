Sechs Tonnen tote Tiere: Starkregen sorgt offenbar für Fischsterben

Stand: 19.08.2024 12:57 Uhr

Fischereivereine im Ammerland und in Ostfriesland beklagen Tausende tote Fische in mehreren Flüssen. Das große Fischsterben hängt wohl mit dem Unwetter in der vergangenen Woche zusammen.