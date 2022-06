Sechs Festnahmen nach Razzia gegen mutmaßliche Drogendealer Stand: 23.06.2022 09:59 Uhr Im Nordwesten Niedersachsens ist der Polizei nach eigenen Angaben ein Schlag gegen die organisierte Betäubungsmittelkriminalität gelungen. Sechs Menschen wurden vorläufig festgenommen.

Zwei Männer - ein 31-Jähriger aus Bremen sowie ein 34-jähriger österreichischer Staatsbürger - befinden sich in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Aurich am Donnerstag mitteilte, wurden bereits am vergangenen Sonntag mehrere Wohnobjekte in Delmenhorst, Bremen und Verden durchsucht. Vorausgegangen seien verdeckte Ermittlungen wegen Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln "in nicht geringer Menge". Zudem wird der Gruppe Einfuhrschmuggel vorgeworfen.

Kokain, Marihuana, Waffen und Geld beschlagnahmt

Als Hauptbeschuldigter gilt laut den Behörden der 31-Jährige. Er wurde am Sonntagabend in Delmenhorst festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Bremen sei eine Vielzahl von Beweismittel sichergestellt worden, so die Staatsanwaltschaft - darunter Bargeld, Betäubungsmittel und auch Waffen. Insgesamt wurden bei den Durchsuchungen, bei denen auch Polizeihunde eingesetzt wurden, mehrere hundert Gramm Kokain und Marihuana beschlagnahmt. Zudem stellten die Beamten neben einer größeren Summe Bargeld mehrere Laptops, Datenträger und Handys sowie drei Fahrzeuge sicher.

