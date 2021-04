Schwimmendes Klassenzimmer ist wieder zurück Stand: 10.04.2021 17:04 Uhr Nach einem halben Jahr auf See sind am Sonnabend 33 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland mit dem Segelschiff "Pelican of London" nach Emden zurückgekehrt.

Am Nachmittag legte das Segelschiff mit der Schülergruppe und der elfköpfigen Segel-Crew in der ostfriesischen Hafenstadt an. Von dort war die Dreimastbark Anfang Oktober gestartet. Unter Einhaltung der Corona-Regeln, Jubel und Freudentränen nahmen Eltern ihre Kinder am Kai in Empfang.

Zweimal über den Atlantik

Für die Schüler, die meist in die zehnte Klasse gehen, gehörten neben Unterricht auch Exkursionen und das Segeln zum Alltag auf dem Schiff. Auf ihrer etwa 26.000 Kilometer langen Tour überquerte die Gruppe zweimal den Atlantik und machte Stopps unter anderem in Costa Rica und auf Bermuda.

Videos 1 Min Schwimmendes Klassenzimmer kehrt zurück Nach einem halben Jahr Unterricht auf See sind 27 Schüler am Sonntag nach Cuxhaven zurückgekehrt. Unter strengen Schutzmaßnahmen lief der Großsegler im Hafen ein. 1 Min

Teure Reise für Besserverdiener

Die sechsmonatige Reise mit der schwimmenden Ersatzschule kostet laut Website 25.000 Euro. "Ocean College" ist nicht der einzige Veranstalter der solche Reisen für Jugendliche anbietet. Auch auf der "Alexander von Humboldt II" (Heimathafen Bremerhaven), der "Fridtjof Nansen" (Hamburg) oder der "Roald Amundsen" werden ähnliche Törns angeboten.

Weitere Informationen Schwimmendes Klassenzimmer legt in Cuxhaven an Nach einem halben Jahr Unterricht auf See sind 27 Jugendliche am Sonntag nach Deutschland zurückgekehrt. Der Großsegler machte unter strengen Schutzvorkehrungen in Cuxhaven fest. mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 10.04.2021 | 15:00 Uhr