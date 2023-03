Stand: 16.03.2023 16:19 Uhr Schwertransporter mit Windkraftflügel blockiert Kreisel

Auf dem Weg zur A27 hat ein Schwertransporter einen Kreisel bei Cuxhaven über mehrere Stunden blockiert. Der mit einem Flügel einer Windkraftanlage beladene Lkw war am Mittwoch gegen 23.15 Uhr an der exponierten Stelle liegen geblieben. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt. Der Kreisel musste in der Folge zunächst gesperrt werden. Im Verlauf der Nacht habe der Transporter aus dem Weg geschafft werden können, so ein Polizeisprecher.

