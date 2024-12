Stand: 10.12.2024 10:59 Uhr Schwerlasttransport steckt in Kreisel fest: Bergung auf B73 dauert an

In Otterndorf im Landkreis Cuxhaven blockiert seit Dienstagmorgen ein Großraum- und Schwerlasttransport einen Kreisverkehr auf der B73. Laut eines Polizeisprechers ist der Transporter mit einem Windkraftflügel beladen. Weil die Straße erhöht liegt und auf beiden Seiten der Strecke Felder sind, könne das Fahrzeug nicht geborgen werden, so der Sprecher. Deshalb werde versucht, den Transporter vor Ort zu reparieren. Noch ist unklar, wie lange die Arbeiten dauern werden. Der Verkehr in Richtung Stade könne an dem Fahrzeug vorbeifahren. Wer auf der Straße Richtung Cuxhaven unterwegs ist, wird umgeleitet.

