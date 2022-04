Stand: 09.04.2022 18:34 Uhr Schwerer Verkehrsunfall in der Samtgemeinde Land Hadeln

In der Samtgemeinde Land Hadeln (Landkreis Cuxhaven) ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf der Landesstraße 144 zwischen den Ortschaften Steinau und Odisheim sei ein 53-Jähriger aus Stinstedt mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei Cuxhaven am Sonnabend mit. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Motorblock in das Fahrzeuginnere gedrückt worden und habe so die Bergung des lebensgefährlich verletzten Pkw-Fahrers erschwert. Der Mann habe erst nach Stunden von der Feuerwehr befreit werden können. Der 53-Jährige sei in einem Krankenhaus notoperiert worden. Bei dem Fahrzeugführer wurde nach Polizeiangaben eine Alkoholbeeinflussung festgestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.04.2022 | 07:30 Uhr