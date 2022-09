Stand: 27.09.2022 16:16 Uhr Schwerer Verkehrsunfall in Midlum: Drei Personen verletzt

Am Dienstagvormittag kam es in Midlum (Landkreis Cuxhaven) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Midlumer wollte die L135 im Bereich des Wanhödener Weges mit seinem Auto überqueren. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten 77- jährigen Cuxhavener, der mit seiner Frau ebenfalls im Auto unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden alle drei Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.09.2022 | 14:30 Uhr