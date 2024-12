Stand: 10.12.2024 10:56 Uhr Schwerer Unfall mit 13 Beteiligten auf B211 - mehrere Verletzte

Auf der Bundesstraße 211 bei Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) ist es am Samstagabend zu einem Auffahrunfall mit 13 Beteiligten gekommen - darunter auch sechs Kinder. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 39-jähriger Autofahrer zwei Autos übersehen, die vor ihm wegen einer Baustelle abbremsten. Er fuhr auf eines der Fahrzeuge auf, wodurch dieser Wagen wiederum auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Die Rettungsstelle löste wegen der unübersichtlichen Lage Alarm für einen Massenanfall an Verletzten aus. Eine 59 Jahre alte Frau wurde dabei laut Polizei schwer verletzt, eine 78-Jährige und eine 33 Jahre alte Frau erlitten demnach leichte Verletzungen. In den Autos saßen nach Angaben der Polizei auch sechs Kinder im Alter ab drei Jahren. Der 39-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 15.000 Euro.

VIDEO: Ovelgönne: Ein Schwerverletzter bei Auffahrunfall (08.12.2024) (1 Min)

