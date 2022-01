Stand: 09.01.2022 14:31 Uhr Schwerer Unfall in Osterholz-Scharmbeck - drei Verletzte

Am Sonnabend sind drei Menschen bei einem Unfall in Osterholz-Scharmbeck verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war eine 57-Jährige mit ihrem Auto auf eine Kreuzung gefahren und hatte dabei offenbar eine 75-Jährige übersehen, die an dieser Stelle Vorfahrt hatte und in deren Auto eine 78-jährige Beifahrerin saß. Die Wagen stießen auf der Kreuzung zusammen und wurden bei dem Aufprall komplett zerstört. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die 78-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.01.2022 | 16:00 Uhr