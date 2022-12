Stand: 05.12.2022 12:11 Uhr Schwerer Unfall bei Holdorf - A1 für Stunden gesperrt

Nach einem schweren Auffahrunfall mit drei beteiligten Sattelzügen ist die A1 von Bremen Richtung Osnabrück bei Holdorf (Landkreis Vechta) voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt. Nach Angaben der Polizei war am Morgen ein Sattelzug auf einen zweiten aufgefahren, der am Stauende vor einer Baustelle wartete. Dadurch wurde der Lkw auf einen dritten wartenden Sattelzug geschoben. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des mittleren Fahrzeugs eingeklemmt. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Auch ein Pkw wurde bei dem Autounfall gerammt und in die Mittelleitplanke geschoben. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Laut Polizei bleibt die Autobahn wegen aufwendiger Aufräumarbeiten bis mindestens 15 Uhr gesperrt.

