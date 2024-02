Stand: 16.02.2024 15:17 Uhr Schwerer Unfall auf A29: Lkw durchbricht Mittelschutzplanke

Auf der A29 bei Wardenburg (Landkreis Oldenburg) sind bei einem Unfall am Freitagvormittag drei Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 33-jähriger Autofahrer einen Lastwagen überholen, als es plötzlich einen lauten Knall gab. Vermutlich sei es zu einem technischen Defekt an einem Reifen des Lkw gekommen, so die Polizei. Der 56-jährige Lkw-Fahrer kam daraufhin nach links von seiner Fahrspur ab, kollidierte erst mit dem Auto, durchbrach anschließend die Mittelschutzplanke und blieb schließlich auf dem Grünstreifen der anderen Fahrbahnseite liegen. Das Auto des 33-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Lkw-Fahrer und die 27 Jahre alte Beifahrerin des Autofahrers wurden schwer verletzt, er selbst erlitt leichte Verletzungen. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

