Ein Frachter aus den USA soll in der Nordsee in der Höhe von Borkum illegal sogenanntes Ballastwasser abgelassen haben. Das teilt die Wasserschutzpolizei aus Bremen mit. Dies wäre ein Verstoß gegen das Ballastwasserübereinkommen. Ballastwasser wird von Frachtern transportiert, wenn sie ohne Ladung fahren, damit sie stabil im Wasser liegen. Es ist verboten, dieses Wasser abzulassen, weil sich dadurch invasive Arten, Viren und Bakterien aus anderen Meeresgebieten verbreiten können. Wie die Polizei mitteilte, fiel das Schiff bereits am 11. November bei einer Routinekontrolle auf, als es etwa 800 Tonnen des unbehandelten Wassers in die Nordsee einleitete. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie ordnete deshalb gegen den verantwortlichen Kapitän und den Ersten Nautischen Offizier des Schiffes Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 52.000 Euro an. Das Geld wurde laut Polizei am Dienstag eingezogen.

