Schwerer Lkw-Unfall: A27 bei Schwanewede bis zum Abend gesperrt Stand: 20.04.2023 15:27 Uhr Nach einem schweren Lkw-Unfall bleibt die A27 bei Schwanewede bis mindestens zum Abend in beide Richtungen gesperrt. Der Fahrer wurde bei der Kollision aus der Fahrerkabine geschleudert.

Laut Polizei wurde der Mann bei dem Unfall im Landkreis Osterholz schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus. Ob Lebensgefahr bestehe, konnte ein Sprecher nicht sagen. Den Angaben zufolge war der in Richtung Cuxhaven fahrende Lastwagen aufgrund eines Reifenplatzers ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke geprallt. Bei dem Aufprall wurde das Lkw-Führerhaus zerstört. Auch das vom Sattelschlepper geladene Kies-Sand-Gemisch verteilte sich auf den Fahrbahnen. Die Aufräumarbeiten können laut Polizeisprecher womöglich bis in die Nacht andauern.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.04.2023 | 13:30 Uhr