Schwerer Diebstahl in Baufirma: zwei Festnahmen

Diebe sind in der Nacht zu Dienstag in eine Lagerhalle einer Baufirma in Delmenhorst eingebrochen und haben dabei Werkzeuge in einem sechsstelligen Wert gestohlen. Das meldet die Polizei. Sie konnte demnach bislang sechs Tatverdächtige ermitteln, dabei handelt es sich um Männer im Alter zwischen 22 und 47 Jahren aus Verden und Bremen. Die Beamten konnten zudem das Diebesgut beschlagnahmen. Zwei Männer wurden vom SEK Bremen verhaftet, weil einer der Verdächtigen in der Hansestadt wohnt und offenbar Verbindungen zu einem ethnischen Clan aus Bremen hat. Beide Männer befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.11.2020 | 17:00 Uhr