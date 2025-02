Stand: 06.02.2025 15:44 Uhr Schwere Erpressung: 17-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Die Polizei in Bremen hat einen 17-Jährigen wegen des Verdachts auf schwere Erpressung festgenommen. Der Jugendliche ist in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll er zusammen mit einem 18-Jährigen im Januar einen Mann in die Wohnung einer Frau gelockt haben - mit der Aussicht auf eine angebliche sexuelle Dienstleistung. Den Angaben nach haben die beiden mutmaßlichen Täter den Mann dann mit einem Messer dazu gezwungen, sich auszuziehen und ihnen seine Bankkarte mit PIN zu geben. Der 35-Jährige sei dabei am Oberarm verletzt worden. Später seien die beiden Männer noch mit ihrem Opfer zusammen in dessen Auto durch Bremen gefahren, wobei sie mehrere Unfälle verursacht hätten. Die Polizei ermittelt gegen beide Tatverdächtige. Der 17-Jährige sei bereits polizeibekannt. Am 24. Januar soll er außerdem mindestens zehn Diebstähle in einer Straßenbahn der Linie 4 in Bremen begangen haben.

