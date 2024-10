Stand: 16.10.2024 12:07 Uhr Schweißarbeiten lösen Brand in Traditionsgaststätte in Verden aus

Handwerker-Arbeiten haben Anfang August den Brand in einer Traditionsgaststätte in Verden ausgelöst. Das teilte die Polizei dem NDR Niedersachsen mit. Die Schweißarbeiten auf dem Dach des historischen Gebäudes seien zwar fachmännisch korrekt ausgeführt worden, trotzdem habe sich dadurch ein Feuer entwickelt. Die Flammen hätten sich demnach schnell ausgebreitet, der fast 350 Jahre alte Dachstuhl der Gaststätte sei daraufhin zusammengebrochen. Auch Teile des Gebäudes wurden zerstört. Ob der Handwerker dafür rechtlich belangt werde, sei unklar, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt nach Angaben eines Sprechers gegen den 65-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.10.2024 | 13:30 Uhr