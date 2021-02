Stand: 15.02.2021 11:01 Uhr Schweinmast: Stau bei Schlachtungen geht zurück

Der Schweinestau in den Mastbetrieben lässt nach. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Erzeugergemeinschaft (EZG) Hümmling in Lorup (Landkreis Emsland) wird deshalb diese Woche die zulässigen Gewichte der schlachtreifen Tiere wieder senken. Derzeit toleriert die EZG übergewichtige Schweine ohne Abzüge. Denn Schlachthöfe konnten zuletzt nach Corona-Ausbrüchen weniger Tiere abnehmen. Das hatte zur Folge, dass Schweine werden länger gemästet wurden. Jetzt entspanne sich die Lage, sagt EZG-Geschäftsführer Bernd Terhalle. Die Schlachthöfe würden fast alle wieder bei voller Auslastung arbeiten. Von den Mästern würden zudem deutlich weniger Schweine angemeldet, weil seit Mitte September etliche Betriebe ihre Ställe leer stehen hätten. Demensprechend rückten jetzt weniger Schweine nach, so Terhalle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.02.2021 | 09:30 Uhr