Schweineköpfe auf Fahrbahn: A27 nach Lkw-Unfall gesperrt

Nach einem Unfall mit zwei Lkw ist die A27 in Fahrtrichtung Walsrode zwischen Verden-Nord und Verden-Ost gesperrt. Laut Polizei waren in der Nacht zum Dienstag bei Verden-Nord ein mit Schweineköpfen beladener Laster und ein weiterer Lkw ineinander gefahren. Den Angaben zufolge war zunächst der Schweinetransporter nach links von Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Er kam auf der Fahrbahn zum Stehen, ein zweiter Lkw fuhr in den quer stehenden Lastwagen. Dabei verteilten sich die geladenen Schweineköpfe auf der Fahrbahn. Die Polizei sperrte die Autobahn zunächst in beide Richtungen, inzwischen ist die Fahrspur nach Norden wieder frei. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben eines Sprechers mussten sie beide Fahrer - eine Frau und einen Mann - aus ihren Lkw befreien. Der Mann sei in seiner deformierten Fahrgastzelle schwer eingeklemmt worden, so der Feuerwehrsprecher. Derzeit gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass die A27 nach Süden noch bis 17 Uhr gesperrt ist.

VIDEO: Lkw stoßen zusammen: Schweineköpfe landen auf der A27 (1 Min)

