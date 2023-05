Schweineköpfe auf Fahrbahn: A27 Richtung Süden gesperrt Stand: 09.05.2023 11:40 Uhr Nach einem Unfall ist die A27 bei Verden in Richtung Süden gesperrt. Ein Lkw mit Schweineköpfen hatte sich quer gestellt, ein anderer Laster fuhr auf. Rund 80 Köpfe landeten auf der Fahrbahn.

Laut Polizei war der 53 Jahre alte Fahrer des mit Schweineköpfen beladenen Lasters in der Nacht zum Dienstag in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke und einen Brückenpfeiler gefahren. Der Laster kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Eine 65 Jahre alte Lkw-Fahrerin konnte mit ihrem Sattelzug nicht rechtzeitig bremsen und fuhr in den querstehenden Lkw. Dieser hatte den Angaben zufolge 23 Tonnen Schweineköpfe geladen. Rund 80 Köpfe seien auf der Fahrbahn gelandet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Verden dem NDR in Niedersachsen.

Zwei Verletzte kommen in Kliniken

Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten 53-jährige Unfallverursacher aus dem Führerhaus. Die 65-Jährige erlitt nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus. Die vom Lkw gerammte Brücke müsse überprüft werden, so die Polizei. Sie geht derzeit von rund 400.000 Euro Gesamtschaden aus. Mitarbeitern einer Reinigungsfirma sammelten die Schweineköpfe per Hand ein.

Bergungsarbeiten dauern bis in den Nachmittag

Die Polizei hatte die Autobahn nach dem Unfall zunächst in beide Richtungen gesperrt. Inzwischen ist die Fahrbahn nach Norden wieder frei. Wegen der Bergungsarbeiten ist A27 Richtung Süden zwischen Verden-Nord und Verden-Ost voraussichtlich noch bis 17 Uhr gesperrt.

