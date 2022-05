Schweinebauern in der Fleisch-Krise - Kammer rät zu Aufgabe Stand: 11.05.2022 14:50 Uhr Niedersachsens Schweinebauern stecken in einer Fleisch-Krise. Hohe Kosten für Futter und Energie, Absatzprobleme in der Corona-Pandemie und sinkender Bedarf beim Abnehmer sorgen für Katerstimmung.

Der Schwerpunkt der Schweinemast in Deutschland liegt in Niedersachsen - genauer in der Region in und um den Landkreis Vechta. Viele Landwirte aus der Sauenhaltung und der Schweinemast haben in den vergangenen zwei Jahren aufgegeben. Die aktuelle Verschärfung der Krise könnte für viele weitere Bauern das Aus bedeuten. Das rät jedenfalls die Landwirtschaftskammer in Oldenburg. Die Zahl an Schweinen in Niedersachsen sei bereits zurückgegangen. Im Vergleich zum sinkenden Konsum sei das aber noch nicht genug, sagte Kammerexperte Albert Hortmann-Scholten dem NDR in Niedersachsen. Er rät, die Betriebe umzustellen oder die Schweineaufzucht gänzlich aufzugeben.

Zehn Kilogramm weniger Schweinefleisch als 2012

Laut Hortmann-Scholten ist der Verbrauch von Schweinefleisch seit 2012 pro Jahr um ein Kilogramm zurückgegangen. Teilweise liege das daran, dass die Verbraucher das Fleisch für ungesund und nicht nachhaltig halten. Zum anderen würden Kantinen immer mehr vom Schweinefleisch abrücken, weil es den Bedarfen nicht mehr entspreche. Im Gegensatz dazu stagniere der durchschnittliche Verzehr von Rinder- und Geflügelfleisch im gleichen Zeitraum.

