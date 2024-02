Stand: 08.02.2024 08:09 Uhr Schweiburg: Mann nach Brand in Wohnhaus tot geborgen

Beim Brand eines Drei-Parteien-Wohnhauses in Schweiburg (Landkreis Wesermarsch) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Obergeschoss des Hauses bereits in Flammen. Während eine 83-jährige Bewohnerin einer unteren Wohnung unverletzt gerettet werden konnte, fanden die Einsatzkräfte später in der ausgebrannten Wohnung im Obergeschoss einen Leichnam. Ob es sich um den dort wohnenden 58-Jährigen handelt, muss noch geklärt werden, ebenso die Brandursache. 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf weitere Gebäudeteile übergriff. So blieb eine leerstehende dritte Wohnung vom Brand verschont. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.02.2024 | 06:30 Uhr