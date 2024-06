Stand: 20.06.2024 11:07 Uhr Schwarzfahrer beißt Zugbegleiter in dem Arm

Ein 50-jähriger Mann soll in einem Regionalzug auf dem Weg von Achim nach Bremen einen Zugbegleiter beleidigt und in den Unterarm gebissen haben. Laut Bundespolizei war der Mann am Mittwochabend ohne Fahrausweis unterwegs. Als er kontrolliert werden sollte, schob er eine Zugbegleiterin zur Seite und flüchtete bei der Ankunft in Bremen aus dem Zug. Noch im Bahnhof konnte ihn ein anderer Zugbegleiter stellen. Nach Angaben der Polizei attackierte der 50-jährige Mann daraufhin den Zugbegleiter und verletzten ihn mit einem Biss leicht. Gegen den 50-Jährigen wurde Strafanzeigen wegen Beleidigung, Nötigung, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen gestellt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min