Schwarzarbeit: Oldenburger Zoll kontrolliert im Wachgewerbe

Das Hauptzollamt Oldenburg hat das Wach- und Sicherheitsgewerbe in der Region auf Schwarzarbeit untersucht. Dabei waren am vergangenen Wochenende 42 Zöllner in Aurich, Emden, Leer, Oldenburg sowie in Norden, Wittmund und Wilhelmshaven im Einsatz. 109 Arbeitnehmer wurden überprüft. In 19 Fällen gebe es Verdachtsmomente, wie ein Sprecher des Hauptzollamtes mitteilte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.09.2021 | 13:30 Uhr