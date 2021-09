Stand: 29.09.2021 16:41 Uhr Schwanewede: Fünf Männer durch Giftstoffe leicht verletzt

Beim Entladen eines Überseecontainers im Industriepark Brundorf bei Schwanewede (Landkreis Osterholz) sind am Mittwochmorgen fünf Menschen verletzt worden. Die Männer im Alter zwischen 23 und 46 Jahren kamen mit einem unbekannten Giftstoff in Verbindung, wie die Polizei Verden mitteilte. Sie erlitten Reizungen an den Augen sowie auf der Haut und kamen in umliegende Krankenhäuser. Am Nachmittag durften die Männer die Kliniken wieder verlassen. Rund 100 Angehörige des Gefahrgutzuges des Landkreises, mehrerer Freiwilliger Feuerwehren der Gemeinde Schwanewede und Spezialkräften der Bremerhavener Berufsfeuerwehr führten Schadstoffmessungen durch und konnten Anteile von Ammoniak in dem Gefahrstoff feststellen. Ein Spezialunternehmen prüft den Container nun auf weitere Giftstoffe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.09.2021 | 16:30 Uhr