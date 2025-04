Stand: 20.04.2025 12:07 Uhr Schwanewede: Anwohner werden wegen Brand in Gewerbepark gewarnt

In Schwanewede (Landkreis Osterholz) ist die Feuerwehr am Sonntag zu einem Brand in einem Gewerbepark ausgerückt. Am frühen Morgen waren die Fassade und der Dachstuhl eines ehemaligen Bundeswehrgebäudes in Brand geraten, wie die Polizei dem NDR Niedersachsen mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Zeitweise waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Weil das Gebäude Gefahrenstoffe enthalten könnte, hatte die Warnzentrale Niedersachsen zwischenzeitlich Anwohnende aufgefordert, Türen und Fenster wegen möglicher giftiger Brandgase zu schließen.

