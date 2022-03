Stand: 28.03.2022 13:22 Uhr Schutzmaterial für ukrainische Kulturgüter: Museum hilft

Das Landesmuseum Oldenburg schließt sich Aufrufen an Museen und Galerien an, schnell Verpackungsmaterial in die Ukraine zu schicken. Denn durch den Beschuss der großen Städte seien Kulturschätze und das kulturelle Erbe in Gefahr. Den ukrainischen Museen und Kirchen fehle es an Material und Transportmöglichkeiten, um die Kunstgegenstände ordentlich zu verpacken und aus den Krisengebieten zu bringen. Dabei will die Organisation "World heritage watch" nun unterstützen.

