Stand: 21.06.2022 17:44 Uhr Schuss eines Jägers schlägt in Wohnwagen ein

Bei einer Schießübung in Tange (Landkreis Ammerland) ist die abgefeuerte Kugel eines Jägers vermutlich von einem Stein abgelenkt worden und in einem Wohnwagen eingeschlagen. Die Kugel schnellte dabei am Sonnabend rund 500 Meter durch die Luft. So weit entfernt stand der Wohnwagen an einem Teich, teilte die Polizei mit. Laut Polizei befand sich zu dem Zeitpunkt niemand in dem Wohnwagen. In der Nähe hielten sich allerdings sechs Erwachsene und drei Kinder auf, die unverletzt geblieben sind. Der Jäger hatte von einem Hochsitz aus mit einer Repetierbüchse auf eine Zielscheibe geschossen, Geschosse aus diesem Gewehr können mehrere Hundert Meter weit fliegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.06.2022 | 15:00 Uhr