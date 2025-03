"Schulschiff Deutschland" muss für zwei Wochen in die Werft

Stand: 10.03.2025 13:22 Uhr

Das ehemalige Ausbildungsschiff "Schulschiff Deutschland" hat am Montag seinen Liegeplatz in Bremerhaven verlassen. Der Dreimaster muss für eine vorgeschriebene Inspektion für zwei Wochen in die Werft.