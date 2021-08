Stand: 26.08.2021 11:38 Uhr "Schulschiff Deutschland" kommt nach Bremerhaven

Bremerhaven erhält eine neue touristische Attraktion. Der Dreimaster "Schulschiff Deutschland" wird am Donnerstag in der Stadt erwartet. Er soll von zwei Schleppern an seinen neuen Liegeplatz im Hafen gebracht werden. Das 86 Meter lange Schiff lag die vergangenen 25 Jahre in Bremen-Vegesack. Nun soll das maritime Denkmal dauerhaft nach Bremerhaven kommen. Der Dreimaster lief dort 1927 vom Stapel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.08.2021 | 13:30 Uhr