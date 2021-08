Stand: 26.08.2021 15:08 Uhr "Schulschiff Deutschland" ankert dauerhaft in Bremerhaven

Bremerhaven ist um eine touristische Attraktion reicher: Der Dreimaster "Schulschiff Deutschland" liegt seit Donnerstag im Neuen Hafen. Zwei Schlepper brachten den historischen Großsegler zu seinem neuen Liegeplatz. An seinem alten Standort in Vegesack konnte das 86 Meter lange Schulschiff nicht mehr kostendeckend betrieben werden. Am neuen Liegeplatz rechnet der Schulschiff-Verein mit deutlich mehr Besucherinnen und Besuchern. Der Dreimaster "Schulschiff Deutschland" lief bereits 1927 - also vor fast 100 Jahren - vom Stapel.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.08.2021 | 13:30 Uhr