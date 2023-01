Schulbusunfall in Westerstede: Neun Kinder verletzt Stand: 11.01.2023 11:01 Uhr Ein Schulbus ist am Morgen in Eggelogerfeld bei Westerstede (Landkreis Ammerland) mit einem Kleinlaster kollidiert. Insgesamt elf Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, vier von ihnen schwer.

Zeugenaussagen zufolge hatte der 77-jährige Fahrer des Schülertransporters beim Abbiegen dem Lkw offenbar die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Bei dem Zusammenstoß wurde der Schulbus auf eine Böschung geschleudert. Dabei verklemmten sich die Türen, sodass die Rettungskräfte Schwierigkeiten hatten, die Kinder aus dem Fahrzeug zu holen.

Schulbusunfall: Ein Kind kommt mit dem Hubschrauber in eine Klinik

Sieben Kinder im Alter zwischen zehn und 13 Jahren, die in dem Kleinbus saßen, wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Eines der Kinder erlitt so schwere Verletzungen, dass es in eine Unfallklinik nach Sande geflogen werden musste. Ob Lebensgefahr besteht, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Zwei weitere Kinder aus einem anderen Schulbus, die den Unfall mitverfolgten, erlitten einen Schock. Auch der Fahrer des Schulbusses und die beiden Insassen des Kleinlasters wurden verletzt.

Unfallopfer werden vor Ort in Eggelogerfeld bereut

Polizei und Rettungsdienst waren mit mehr als einem Dutzend Fahrzeugen vor Ort. Die Unfallopfer wurden den Angaben zufolge in einem großen Linienbus betreut oder ins Krankenhaus gefahren, hieß es. Sowohl der Kleinbus als auch der Lkw seien stark beschädigt. Die Unfallstelle in Eggelogerfeld ist inzwischen wieder frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.01.2023 | 10:00 Uhr