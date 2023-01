Stand: 24.01.2023 13:59 Uhr Schulbusunfall: 17 Schulkinder in Geestland leicht verletzt

Am Dienstagmorgen haben 17 Schulkinder bei einem Busunfall im Landkreis Cuxhaven leichte Verletzungen erlitten. Nach Erkenntnissen der Polizei in Cuxhaven hatte die 39 Jahre alte Fahrerin des Schulbusses gegen 7.40 Uhr in Geestland scharf gebremst, weil ein vorausfahrender Pkw abbiegen wollte und die Geschwindigkeit stark reduziert hatte. Dabei stürzten die Kinder und prallten teilweise gegen Haltestangen und Sitze. Die Schulbusfahrerin fuhr die Kinder nach dem Vorfall zur Schule, wo sich Schulpersonal bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Mädchen und Jungen kümmerte.

