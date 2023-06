Stand: 13.06.2023 09:10 Uhr Schulbus kollidiert mit Auto: Sechs Kinder bei Unfall verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Schulbus in Aurich sind am Dienstagmorgen sechs Kinder leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus mit 60 Schülerinnen und Schülern an Bord im Ortsteil Plaggenburg auf einen Pkw aufgefahren. Die Kinder erlitten durch den Aufprall Prellungen. Zahlreiche Notärzte und Rettungswagen waren vor Ort. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Die Polizei sucht nach der Frau, auf deren Auto der Bus aufgefahren ist. Sie hatte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.06.2023 | 09:30 Uhr