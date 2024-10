Schüsse auf Menschengruppe in Bremen - Polizei sucht Zeugen Stand: 05.10.2024 19:03 Uhr Ein Unbekannter hat in Bremen zuerst in die Luft und dann gezielt auf eine Gruppe von Menschen geschossen. Verletzt wurde niemand. Er und ein weiterer Mann flüchteten in einem weißen Transporter.

Der Polizei zufolge hatten die beiden Männer am Freitagabend gegen 21.20 Uhr zwei Männer und eine Frau zwischen 20 bis 25 Jahre im Bremer Ortsteil Borgfeld angesprochen. Plötzlich habe einer der Männer eine Waffe gezogen und in die Luft geschossen. Anschließend habe er gezielt auf die Gruppe am Jan-Reiners-Wanderweg geschossen - verletzt wurde niemand. Ob es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole oder eine scharfe Waffe gehandelt haben könnte, konnte die Polizei am Samstag auf Anfrage des NDR Niedersachsen nicht sagen. Die beiden Männer seien in einem weißen Transporter geflohen, hieß es. Das Motiv ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wer hat den Vorfall gesehen? Polizei sucht Zeugen

Die gesuchten Männer waren den Zeugen zufolge zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter und 1,90 Meter groß. Beide hätten in einer ihnen nicht bekannten Sprache gesprochen. Einer der beiden Männer trug den Angaben zufolge einen orangefarbenen Pullover. Der andere Mann - mit kurzen blonden Haare und Drei-Tage-Bart - habe eine schwarze Jacke getragen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min