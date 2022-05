Schüsse an Schule in Bremerhaven: Eine Person verletzt Stand: 19.05.2022 11:37 Uhr In Bremerhaven sind heute Morgen Schüsse an einer Schule gefallen. Laut Polizei wurde eine Person dabei verletzt. Details zum Täter und dessen Motiv gibt es noch nicht.

Von einem Amoklauf am Lloyd Gymnasium möchte die Polizei derzeit nicht sprechen, wie "buten un binnen" berichtet. Die Einsatzkräfte gehen von einem Einzeltäter aus. Dieser wurde den Angaben zufolge festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Bei der verletzten Person handele es sich nicht um eine Schülerin oder einen Schüler. Konkretere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Person sei ins Krankenhaus gebracht worden. Ob Lebensgefahr besteht, ist derzeit nicht klar.

Infotelefon für besorgte Eltern geschaltet

Die Einsatzkräfte haben die Lage an dem Gymnasium eigenen Angaben zufolge unter Kontrolle. Der Bereich sei abgesperrt und werde von Spezialkräften durchsucht. Schülerinnen und Schüler hielten sich mit ihren Lehrkräften in ihren Klassenräumen auf. Besorgte Eltern können sich über die Telefonnummer (0471) 590 27 35 über die Lage an der Schule informieren.

