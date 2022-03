Stand: 31.03.2022 14:29 Uhr Schüler in Rastede und Friesoythe demonstrieren für Frieden

In Rastede (Landkreis Ammerland) haben Schülerinnen und Schüler der KGS und der Grundschule Feldbreite am Freitagvormittag für den Frieden in der Ukraine demonstriert. Unter dem Motto "Frieden und Freiheit für die Ukraine" zogen Hunderte Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern der beiden Schulen zum Rennplatz im Rasteder Schlosspark. Sie forderten das sofortige Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Auch 900 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Albert-Magnus-Gymnasiums Friesoythe demonstrierten unter dem Motto "Friedensmarsch - gegen den Ukrainekrieg".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.03.2022 | 13:30 Uhr