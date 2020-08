Stand: 29.08.2020 15:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schreckschusswaffe fällt auf Boden - drei Verletzte

In Delmenhorst ist einem Kunden in einem Friseursalon am Freitag ein Schreckschussrevolver aus der Jackentasche gefallen. Als die Waffe auf den Boden des Ladens prallte, löste sich mit lautem Knall ein Schuss und Reizgas strömte aus. Drei Mitarbeiterinnen des Geschäfts in der Innenstadt seien bei dem Vorfall leicht verletzt worden und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Gegen den Kunden wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Seine Schusswaffe wurde ebenso sichergestellt wie der zum Führen erforderlichen kleinen Waffenschein sichergestellt.

