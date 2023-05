Stand: 03.05.2023 21:02 Uhr Schranke nicht geschlossen - Zug erfasst Auto an Bahnübergang

In Emden ist am Mittwoch eine Frau bei einem Unfall an einem Bahnübergang schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen bestätigte, kollidierte ein Güterzug seitlich mit dem Wagen der 58 Jahre alten Frau aus Emden. Der Zug kam demnach vom nahegelegenen VW-Werk. Den Angaben zufolge kann ein Fahrfehler der Frau nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen werden - die Schranke stand laut Polizei offen, der Zug hätte halten müssen. Ob der Fehler beim Lokführer lag oder ob es sich um ein technisches Problem gehandelt hat, müsse nun ermittelt werden. Auch wie schnell der Zug beim Aufprall fuhr, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang könnten einige Tage dauern.

VIDEO: Emden: Pkw an Bahnübergang von Güterzug erfasst (1 Min)

