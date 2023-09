Stand: 03.09.2023 13:14 Uhr Schon wieder brennen Autos in Wilhelmshaven

Erneut sind in Wilhelmshaven Autos aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, mussten drei Autos und außerdem ein brennender Mülleimer in der Nacht von Samstag auf Sonntag gelöscht werden. Gegen 23 Uhr sei zunächst ein Fahrzeug im Süden der Stadt in Brand geraten. Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht hatten, standen im Norden der Stadt zwei weitere Autos in Flammen, die in etwa 50 Meter Abstand voneinander geparkt waren. Im Morgengrauen rückte die Feuerwehr dann zu dem Brand des Mülleimers aus, so eine Sprecherin. Warum die Feuer ausbrachen und ob es einen Zusammenhang gibt, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt. Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatten zwei Autos in Wilhelmshaven gebrannt. Drei weitere Autos waren durch die Brände beschädigt worden.

