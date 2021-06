Schon wieder: Weiße Klumpen an Nordseestrand angespült Stand: 22.06.2021 16:42 Uhr An den Stränden der ostfriesischen Insel Wangerooge sind erneut weiße Klumpen angespült worden.

Nach ersten Erkenntnissen sei vor allem der Badestrand der Insel von der Verschmutzung betroffen, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Hannover am Dienstag. Das genaue Ausmaß und ob Strände anderer Inseln auch verschmutzt wurden, werde derzeit geprüft. Auch um was für Stoffe es sich handelt, sei noch unklar. Mitarbeiter des Küstenschutzes stuften die Klumpen als "paraffinähnliche Stoffe" ein.

Videos 1 Min Paraffin-Funde sorgen für Unmut in Cuxhaven In Cuxhaven haben weiße Paraffin-Reste den Strand verunreinigt. Die Klumpen sind vermutlich von einem Schiff beim Reinigen der Tanks in die Nordsee gelangt. (07.05.21) 1 Min

Ende April bereits ähnliches Phänomen

Erst Ende April waren an der niedersächsischen Nordseeküste, unter anderem auch auf den Inseln Wangerooge und Langeoog, weiße, wachsartige Klumpen angespült worden - bei zwei der Funde handelte es sich Analysen zufolge um Paraffinwachs. Die Ursache für die Verschmutzungen blieb unbekannt.

Regeln verschärft - aber kein Verbot

Öl- und Chemikalienreste von Schiffen werden oft auf der Nordsee entsorgt, zum Beispiel, wenn Rückstände aus den Schifftanks gewaschen werden. Für das Einleiten von Paraffin gelten seit Anfang 2021 striktere Regeln, doch kein Verbot.

