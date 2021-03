Stand: 15.03.2021 12:28 Uhr Schon wieder: Siebter Brand auf Campingplatz seit Januar

Auf einem Campingplatz in Neuharlingersiel hat es erneut gebrannt. Am Sonntagnachmittag stand mindestens ein Wohnwagen in Flammen, wie die Polizei laut NDR 1 Niedersachsen mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Es ist das siebte Mal in diesem Jahr, dass auf dem Campingplatz im Landkreis Wittmund Wohnwagen gebrannt haben. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

VIDEO: Brandserie auf Campingplatz in Neuharlingersiel (2 Min)

