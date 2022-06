Stand: 22.06.2022 06:48 Uhr Schockanrufer prellen Senioren in Ritterhude um viel Geld

Erneut ist es Kriminellen gelungen, im Landkreis Osterholz ältere Menschen am Telefon zu täuschen und hohe Summen an Bargeld und teurem Schmuck zu ergaunern. Das teilt die Polizei mit. Ein 81-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau aus Ritterhude übergaben den Betrügern demnach jeweils einen hohen sechsstelligen Geldbetrag. Die Seniorin wurde zudem um ihren Schmuck geprellt. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter gehandelt hat, wird von der Polizei geprüft. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die die Übergabe beobachtet haben.

