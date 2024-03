Stand: 15.03.2024 10:19 Uhr Schockanrufer abgeblitzt: Angerufene lassen sich nicht reinlegen

Im Gebiet der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland sind Schockanrufer mehrfach gescheitert. Nach Angaben der Beamten vom Freitag sind in den vergangenen Tagen mehrere solcher Anrufe angezeigt worden - aber die Täter waren in keinem der bekannten Fälle erfolgreich. Die Masche sei immer die gleiche gewesen, so ein Polizeisprecher: Ein naher Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht, nun müsse dringend eine hohe Geldsumme als Kaution gezahlt werden, damit er nicht ins Gefängnis komme. Die Polizei rät, sich in solchen Gesprächen nicht scheinbar weiterverbinden zu lassen, sondern selbst bei dem genannten Angehörigen und der nächsten Polizeidienststelle anzurufen.

Weitere Informationen Enkeltrick und Co: Wie Kriminelle Senioren betrügen Am Telefon, per WhatsApp oder an der Haustür versuchen Betrüger, ihren Opfern Geld abzunehmen. So erkennt man gängige Maschen. (21.07.23) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min