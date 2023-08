Stand: 09.08.2023 13:04 Uhr Schockanruf in Verden: Seniorin übergibt Schmuck an Betrüger

In Verden ist am Montag eine 86-jährige Frau Opfer eines Schockanrufs geworden. Der Anrufer habe sich als Polizist oder Staatsanwalt ausgegeben, so die Polizei. Der Mann teilte der Seniorin mit, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall eine Mutter von drei Kindern getötet habe und nun Geld brauche, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Die überrumpelte Seniorin suchte daraufhin ihren gesamten Schmuck zusammen und übergab diesen an ihrer Haustür an einen angeblichen Zivilpolizisten. Der Mann verschwand zu Fuß mit der Beute. Erst danach wurde die Seniorin misstrauisch und rief bei ihrer Tochter an. Der Betrug flog auf. Die Polizei Verden sucht jetzt nach einem gut 30-jährigen Mann. Er soll 165 cm groß und dunkel gekleidet sein. Wer verdächtige Personen gesehen hat, soll sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer (04231) 80 60 melden.

