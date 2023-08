Stand: 06.08.2023 12:20 Uhr Schmutzfangkorb auf A27 geworfen: Kriminalpolizei ermittelt

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag einen Schmutzfangkorb aus einem Kanalschacht auf die A27 bei Bremen geworfen. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Fahrzeuge beschädigt. Niemand sei verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein 54-jähriger Transporterfahrer, der in Richtung Hannover unterwegs gewesen war, habe den Gegenstand von einer Überführung vor seinem Fahrzeug herunterfallen sehen, so die Polizei. Obwohl der 54-Jährige ausgewichen war, traf der Korb noch sein Fahrzeug. Ein dahinter fahrender 52-Jähriger wollte mit seinem Auto ebenfalls ausweichen, fuhr den Angaben zufolge aber über den Schmutzfangkorb und blieb auf dem Standstreifen stehen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter Telefon (0421) 362 38 88 entgegen.

