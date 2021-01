Stand: 25.01.2021 14:25 Uhr Schloss Clemenswerth: Neue Teichbrücken Mitte Februar fertig

Wer beim Schloss Clemenswerth in Sögel die Fischteiche besucht und nicht ganz umrunden will, muss noch bis Mitte Februar Zeit mitbringen. Denn die beiden Brücken über das Wasser sind derzeit demontiert. Weil die Holzbauwerke alt und beschädigt waren, sind jetzt neue Gründungspfähle installiert worden. In dieser Woche werden dann die Fundamente für die Brückenauflagen aufgestellt, die neuen Brücken bei den Fischteichen am Schloss sollen am 2. Februar montiert werden, heißt es vom Landkreis. Mitte Februar sollen schließlich alle Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten für den Neubau betragen rund 110.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.01.2021 | 14:30 Uhr