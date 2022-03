Schlick vor Scharhörn: Verklappung vorerst aufgeschoben Stand: 17.03.2022 15:36 Uhr Schlickbagger kommen vorerst nicht nach Scharhörn. Das hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) angekündigt. Eigentlich sollte in den kommenden Tagen mit den Arbeiten begonnen werden.

In einer gemeinsamen Umweltausschussitzung von Stadt und Landkreis Cuxhaven sowie der Samtgemeinde Hadeln verkündete Lies am Donnerstag diese Zwischenlösung. Die Zeit solle genutzt werden, um nach "konstruktiven Lösungen" zu suchen, so der Minister.

VIDEO: Hamburg will Elbschlick vor der Insel Scharhörn verklappen (09.02.2022) (3 Min)

Arbeiten sollten eigentlich diese Woche beginnen

Die Hafenbehörde Hamburg hatte im Februar angekündigt, Hafenschlick vor der Vogelschutzinsel Scharhörn abzukippen. Die Arbeiten sollen eigentlich in dieser Woche beginnen. Zwei Millionen Tonnen Elbschlick will Hamburg bei Scharhörn abladen, verteilt auf zwei Jahre. Mehrere Umweltverbände sowie das Land Niedersachsen hatten sich gegen die Pläne ausgesprochen und rechtliche Schritte geprüft.

Cuxhavener OB setzt auf alternative Orte

Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) begrüßte die Entwicklung. Wenn im Frühjahr nicht vor Scharhörn verklappt werde, sei dies ein "erfolgreicher Zwischenschritt". Santjer betonte allerdings auch, dass klar sein müsse, dass belastetes Baggergut nicht vor die Küste kommen dürfe. Er verweist auf alternative Klappstellen, etwa die Tonne E3 südlich von Helgoland. Auch könnten möglicherweise gemeinsam mit Schleswig-Holstein weitere Klappstellen gefunden werden, so Santjer. Eine weitere Möglichkeit sei, dass die Bagger ihre mit Schwermetallen belastete Ladung weit raus in die Nordsee bringen.

